Сарапул. Удмуртия. 18-летнего жителя Сарапула осудили за хищение сыра и шоколада из магазина. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером 1 октября 2024 года, когда юноша взял со стеллажей 10 упаковок сыра и 12 плиток шоколада и направился к выходу из магазина. В это время противоправные действия подсудимого были обнаружены сотрудницей магазина, которая попыталась остановить его, но молодой человек скрылся, открыто похитив имущество и распорядившись им в последующем по своему усмотрению. Своими действиями подсудимый причинил материальный ущерб на сумму 2 485 руб. 73 коп. В ходе дознания в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В период судебного следствия подсудимый скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск, в отношении него была изменена мера пресечения на заключение под стражу сроком на 2 месяца.

В судебном заседании подсудимый свою причастность и виновность в инкриминируемом преступлении признал. Ему дали 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Осуждённый был освобожден из-под стражи в зале суда. Кроме того, этим же приговором был удовлетворён гражданский иск, с осуждённого взыскана сумма ущерба.