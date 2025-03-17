Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали троих молодых людей, обвиняемых в нападении на вдову участника СВО. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов.

Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих местных жителей, обвиняемых в открытом хищении имущества потерпевшей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции.

Напомним, по версии органов предварительного следствия, 8 марта 2025 года вечером дама познакомилась с обвиняемыми и отправилась с ними в кафе. После на улице у них произошёл конфликт, даму избили и похитили 740 000 рублей, полученные в связи со смертью супруга — участника СВО, а также золотые украшения.

Выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемых, суд избрал в отношении каждого из них меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 12 мая 2025 года.