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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В СИЗО отправили трёх молодых жителей Ижевска, обвиняемых в нападении на вдову участника СВО

17:40, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В СИЗО отправили трёх молодых жителей Ижевска, обвиняемых в нападении на вдову участника СВО
17:40, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
907
0
#Ижевск\n#грабеж
Источник фото: Объединённая пресс-служба судов УР
907
0

Избиением и хищением денег закончился поход в кафе 8 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали троих молодых людей, обвиняемых в нападении на вдову участника СВО. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов.

Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих местных жителей, обвиняемых в открытом хищении имущества потерпевшей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции.

Напомним, по версии органов предварительного следствия, 8 марта 2025 года вечером дама познакомилась с обвиняемыми и отправилась с ними в кафе. После на улице у них произошёл конфликт, даму избили и похитили 740 000 рублей, полученные в связи со смертью супруга — участника СВО, а также золотые украшения. 

Выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемых, суд избрал в отношении каждого из них меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 12 мая 2025 года.

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17:40, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
907
0
#Ижевск\n#грабеж