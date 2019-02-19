В Сарапуле 10-летний мальчик скатился с горки под колеса «Лады Калины»

Школьник получил травмы и попал в больницу.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле водитель «Лады Калины» сбил школьника. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в понедельник, 18 февраля, около 15:00 напротив дома №3а по улице Мельникова. 10-летний мальчик скатился со снежного вала прямо под колеса машины.

В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция рекомендует родителям не оставлять детей на улице без присмотра. Также просит сообщать об опасных горках, расположенных рядом с автомобильными дорогами, по телефонам: 415-700, 415-701.