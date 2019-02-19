Руководителя Роспотребнадзора по Удмуртии оштрафовали за отказ предоставить специалистов для прокурорской проверки

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющую обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Удмуртии привлекли к административной ответственности. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, Первомайский райсуд Ижевска оставил без удовлетворения жалобы на решения мирового суда.

Ещё в октябре 2018 года мировой суд привлёк и.о. руководителя управления Роспотребнадзора за совершение двух правонарушений по статье 17.7 КоАП России «Неисполнение законных требований прокурора». За каждое нарушение закона назначили штраф в две тысячи рублей.

Дело в том, что и.о. руководителя управления Роспотребнадзора отказалась выделить специалистов органа федерального госсанэпиднадзора для участия в прокурорских проверках соблюдения прав детей при организации их отдыха и оздоровления. Отказывая, в Роспотребнадзоре сослались на то, что в отношении таких детских организаций в то время проверки не проводились, а сотрудники надзорного органа не являются «специалистами», обладающими соответствующими познаниями.

Однако такую позицию суд не поддержал. Жалобы и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Удмуртии оставлены без удовлетворения, постановления о привлечении к административной ответственности – без изменения.