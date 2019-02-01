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14-летнего мальчика сбили на трассе в Удмуртии

10:15, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
10:15, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
181
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#ДТП\n#Красногорское\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Подросток получил травмы.

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии на трассе сбили 14-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в четверг, 31 января, около 7:00 на 2 км автодороги «Объездная село Красногорское». Водитель «Лады Приоры», 26-летняя девушка, наехала на школьника, который шел темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

В результате подросток получил травмы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

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10:15, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
181
0
#ДТП\n#Красногорское\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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