14-летнего мальчика сбили на трассе в Удмуртии

Подросток получил травмы.

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии на трассе сбили 14-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в четверг, 31 января, около 7:00 на 2 км автодороги «Объездная село Красногорское». Водитель «Лады Приоры», 26-летняя девушка, наехала на школьника, который шел темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

В результате подросток получил травмы.