14-летнего мальчика сбили на трассе в Удмуртии

Подросток получил травмы.
Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии на трассе сбили 14-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.
Авария произошла в четверг, 31 января, около 7:00 на 2 км автодороги «Объездная село Красногорское». Водитель «Лады Приоры», 26-летняя девушка, наехала на школьника, который шел темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.
В результате подросток получил травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
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