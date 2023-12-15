Красногорское. Удмуртия. Главой Красногорского района Удмуртии избрали Любовь Сергееву. К своим обязанностям она приступит в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На пост претендовали 4 человека, отбор прошли двое — первый замглавы администрации Красногорского района Наталья Чернышова и руководитель Игринского политехнического техникума Любовь Сергеева.

В ходе тайного голосования депутаты отдали большинство голосов Любови Сергеевой.

Напомним, бывшего главу Красногорского района Дмитрия Клабукова отправили под суд по обвинению в служебном подлоге. В начале ноября сообщалось, что прошедшие выборы главы района были признаны несостоявшимися.

Наша справка: Сергеева Любовь Ивановна родилась в 1964 году.

Окончила Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Технология продуктов общественного питания».

С 1997 по 2016 годы была заместителем директора по административно-хозяйственной части Игринского профучилища № 36.

С 2016 года – руководитель Игринского политехнического техникума.