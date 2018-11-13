В Ижевске задержали двух подозреваемых в краже канализационных люков

Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. Двух жителей Ижевска задержали по подозрению в краже канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что мужчины совершали преступления ночью на территории Ленинского района города. Они разбивали люки и сдавали их в пункты приема металла под видом лома. Всего злоумышленниками было похищено 27 штук на общую сумму 54 тыс. рублей.

По всем фактам краж, совершенным группой лиц по предварительному сговору, возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, что проблема кража канализационных люков поднималась еще летом 2018 года. Тогда же вор упал в яму.