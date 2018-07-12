Горожанин сбежал после того как из ямы его достали сотрудники МЧС.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина упал в яму при попытке украсть люк. Горожанин сбежал после того как из ямы его достали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

«По улице Коммунаров, в районе дома № 221а в результате самовольного проникновения за ограждения ремонтного участка и попытки совершения кражи люка неустановленный гражданин упал в раскоп глубиной около 1,5 метров», - говорится в сообщении.

Позднее выяснилось, что люк принадлежал сторонней организации, но при этом находился в зоне проведения ремонтных работ подрядчика УКСа.

Напомним, ранее директор «Удмуртских коммунальных систем» рассказал о краже 12 люков.