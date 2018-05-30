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Двух детей сбили на улице Клубной в Ижевске

14:01, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
14:01, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
283
0
#дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#травматизм\n#МВД Удмуртии
Фото: @arzik2
283
0

Оба ребёнка перебегали дорогу по «зебре».

Ижевск. Удмуртия. Двух детей сбили на улице Клубной в Ижевске. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошли вечером во вторник, 29 мая.

В 17:49 напротив дома №66 по улице Клубной водитель автобуса «Мерседес» наехал на мальчика 2007 года рождения. В 17:51 напротив дома №60 по улице Клубной водитель автомобиля «Дэу Нексиа» наехала на мальчика 2006 года рождения.

Сообщается, что оба ребёнка перебегали дорогу по «зебре», в результате ДТП дети получили травмы.

Отметим, что в рамках Всероссийской социальной кампании «Повод для обгона» в среду, 30 мая, прошёл круглый стол «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». Присутствовавший на нём начальник 1 отдела УГИБДД МВД Удмуртии Вениамин Вычужанин, приводя в пример два ДТП на улице Клубной, подверг критике профилактическую подготовку всех участников дорожного движения.

«С разницей в две минуты на соседних пешеходных переходах совершён наезд на двух детей. Вопрос к сотрудникам ГИБДД - как не спрофилактировали, как могли предотвратить? Вопрос к учителям школы - как и чему учили? Вопрос к автошколам - водители же могли спрогнозировать ситуацию?», - сказал Вычужанин.

14:01, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
283
0
#дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#травматизм\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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