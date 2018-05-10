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В Ижевске два ребенка пострадали в ДТП за минувшие сутки

15:17, 10 мая, 2018
Диана Ворончихина
15:17, 10 мая, 2018
Диана Ворончихина
206
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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7-летняя и 2-летняя девочки получили травмы и попали в больницу.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Ижевске двое детей пострадали в ДТП. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель «Киа» – 31 летняя женщина – при выезде с второстепенной дороги не уступила дорогу и столкнулась с «ВАЗ». В результате аварии, которая произошла 8 мая около 7:45 напротив дома №74а по улице Татьяны Брамзиной, пассажир иномарки, 7-летняя девочка, получила травмы и попала в больницу.

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Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Вторая авария, где пострадал ребенок также произошла 8 мая около 18:13 у дома №48а по улице Дзержинского. 43-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ» наехал на 2-летнюю девочку, которая каталась на самокате. Отмечается, что она гуляла под присмотром отца.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

15:17, 10 мая, 2018
Диана Ворончихина
206
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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