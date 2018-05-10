В Ижевске два ребенка пострадали в ДТП за минувшие сутки

7-летняя и 2-летняя девочки получили травмы и попали в больницу.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Ижевске двое детей пострадали в ДТП. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель «Киа» – 31 летняя женщина – при выезде с второстепенной дороги не уступила дорогу и столкнулась с «ВАЗ». В результате аварии, которая произошла 8 мая около 7:45 напротив дома №74а по улице Татьяны Брамзиной, пассажир иномарки, 7-летняя девочка, получила травмы и попала в больницу.

Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Вторая авария, где пострадал ребенок также произошла 8 мая около 18:13 у дома №48а по улице Дзержинского. 43-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ» наехал на 2-летнюю девочку, которая каталась на самокате. Отмечается, что она гуляла под присмотром отца.