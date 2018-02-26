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Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Ижевске

15:42, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
15:42, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
1612
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
1612
0

Авария произошла 23 февраля на улице Кирпичной.

Ижевск. Удмуртия. Четыре человека пострадали при столкновении «Митсубиши» и «Фольксвагена» в Ижевске. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 23 февраля на улице Кирпичной.

Известно, что водитель Mitsubishi (стаж управления составляет один год) не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

«Водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажиры, […] а также двухлетняя девочка, получили травмы», - говорится в сообщении ГИБДД.

Отметим, что в «Фольксвагене» все были пристёгнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился в детском автокресле, что позволило избежать серьезных травм.

«Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается к водителям «новичкам». Водителям данной категории необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дороге. При осуществлении поездок, необходимо строго соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, не принимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку», - говорится в сообщении.

Также родителям необходимо помнить, что при перевозке детей нужно обязательно использовать детские кресла.

«Будь то дорога в дальний город или двухминутная поездка в магазин, расположенный в соседнем дворе. Вы не можете знать, где вас подстерегает беда, но вы можете заранее позаботиться о безопасности своего малыша, посадив его в детское автокресло», - обратились сотрудники Госавтоинспекции к жителям республики. 

15:42, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
1612
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 

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