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Индустриальный суд Ижевска отправил экс-директора «Спецгазавтотранса» под домашний арест

15:19, 22 февраля, 2018
Анна Торхова
15:19, 22 февраля, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#убийство
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Владимира Тумаева обвиняют в организации заказного убийства.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска отправил бывшего директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева под домашний арест на 2 месяца. Об этом журналистам рассказал следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике Айдар Нигматзянов.

Напомним, Тумаева задержали утром, 19 февраля. Его обвиняют в организации заказного убийства.

В судебном заседании следователь ходатайствовал о применении к обвиняемому заключения под стражу. Судья ходатайство отклонил.

«Конечно, будем (оспаривать - прим.ред.). Заказчику убийства - домашний арест, я считаю, что это смешно просто. У потерпевшего есть реальные основания опасаться угроз, поскольку ранее все угрозы и случаи нападения, и порча имущества потерпевшего происходили в период либо судебных процессов, либо сразу после того, как судебные процессы стороной Тумаева были проиграны», - рассказал журналистам адвокат потерпевшего Евгений Новоселов.

В настоящее время потерпевший Вадим Стяжкин подал иск об обращении взыскания на заложенное имущество, так как ранее он выплатил долг ООО «Столичный», поручителем которого являлся. При том что залогодателем имущества является дочь Тумаева. Потерпевшая сторона считает, что у них в связи с этим есть все основания опасаться новых действий со стороны Тумаева.

15:19, 22 февраля, 2018
Анна Торхова
460
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#убийство

 

 

 

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