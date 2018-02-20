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Суд в Ижевске продлил срок задержания экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева

17:26, 20 февраля, 2018
Анна Торхова
17:26, 20 февраля, 2018
Анна Торхова
1231
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#покушение\n#суд\n#происшествие
1231
0

Его обвиняют в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору».

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска вынес решение о продлении срока задержания экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева на 48 часов. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала суда.

Напомним, о задержании бывшего руководителя дочерней компанией «Газпрома» стало известно накануне, 19 февраля. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору» (статья 30 УК РФ и пункты «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Обвиняемый просил отпустить его под домашний арест в связи с состоянием здоровья. Следователь же в своем выступлении отметил, что Тумаев «систематически выезжает за пределы России, поэтому может скрыться».

Защитник Тумаева попросил о продлении срока задержания на 72 часа для того, чтобы успеть подготовить медицинские документы.

17:26, 20 февраля, 2018
Анна Торхова
1231
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#покушение\n#суд\n#происшествие

 

 

 

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