За ложное сообщение о минировании ижевчанин отработает 250 часов

Лже-террорист хотел «насолить» соседям.

Ижевск. Удмуртия. 31-летнего жителя Ижевска осудили за ложное сообщение о теракте. Как сообщили в пресс-службе Ленинского суда столицы Удмуртии, правонарушение произошло 4 ноября 2017 года в 10 часов вечера.

Будучи пьян, мужчина захотел создать проблемы жителям одного из домов по соседству. Он позвонил со своего мобильного телефона оператору ЦОВ «112» ГУУР «Службы гражданской защиты УР» и рассказал, что в этом здании готовится взрыв.

Правоохранительным органам и различным службам пришлось выехать по указанному адресу, произвести эвакуацию жильцов и проверить сообщение, которое оказалось ложным. Впоследствии виновник переполоха был установлен и задержан.

На суде «террорист» признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 250 часам обязательных работ. Также хулиган должен возместить ущерб в 7377 рублей.