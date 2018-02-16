Инспектор ДПС убедил ижевчанку в том, что она пьяна

За непривлечение к ответственности сотрудник попросил у женщины 15 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстал бывший инспектор ДПС 4 взвода ДПС ГИБДД по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Сотрудник убедил женщину-водителя в том, что у неё якобы есть признаки алкогольного опьянения. За непривлечение к административной ответственности инспектор договорился с женщиной о встрече и получил от неё 15 тыс. рубелей. Сразу после передачи денег злоумышленника задержали.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, инспектора уволили за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Суд назначил виновному 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.