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      Инспектор ДПС убедил ижевчанку в том, что она пьяна

      16:52, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      16:52, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      3107
      0
      #Ижевск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС\n#сотрудники\n#административная ответственность
      3107
      0

      За непривлечение к ответственности сотрудник попросил у женщины 15 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстал бывший инспектор ДПС 4 взвода ДПС ГИБДД по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

      Сотрудник убедил женщину-водителя в том, что у неё якобы есть признаки алкогольного опьянения. За непривлечение к административной ответственности инспектор договорился с женщиной о встрече и получил от неё 15 тыс. рубелей. Сразу после передачи денег злоумышленника задержали.

      Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, инспектора уволили за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

      Суд назначил виновному 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.

      16:52, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      3107
      0
      #Ижевск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС\n#сотрудники\n#административная ответственность

       

       

       

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