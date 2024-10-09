Несколько ижевских «наливаек» оштрафовали на 1,8 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Несколько «наливаек» в Ижевске оштрафовали на 1,8 млн рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Каждое заведение получило штраф в 300 тыс. рублей за нарушение правил розничной продажи алкоголя. Организацию ООО «Арбатская коллекция» привлекли к ответственности за нарушения в шести торговых объектах: три — в Устиновском районе и по одному в Октябрьском, Первомайском и Индустриальном районах Ижевска.

«Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, Министерство проводит проверочные мероприятия на регулярной основе!», — написал Виктор Лашкарёв.