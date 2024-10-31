Бойца СВО из Ижевска задержали при проникновении в исправительную колонию

Завьялово. Удмуртия. Бойца СВО из Ижевска привлекли к ответственности за самовольное проникновение в исправительную колонию. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что в октябре 2024 года 30-летний мужчина, приложив усилие, открыл входную дверь ИК Завьяловского района. Он проник на охраняемую территорию, где был задержан.

Отмечается, что ранее мужчина отбывал в этой колонии наказание, откуда в 2022 году отправился на СВО. Он пояснил, что случайно проник на охраняемый объект, так как было темно.

Судья установил, что вина мужчины в незаконном проникновении в колонию подтверждается совокупностью доказательств. Ему назначили наказание в виде административного ареста на пять суток.

Помимо этого, начальнику исправительного учреждения внесли представление о необходимости предотвращения проникновения посторонних лиц на объект.