Ижевск. Удмуртия. В отношении собственника павильона на улице Холмогорова в Ижевске составили протокол за складирование мусора. Об этом сообщает администрация города.

В комментариях под записью на странице главы Ижевска Дмитрия Чистякова жительница дома №83 по улице Холмогорова Зоя Лойферман прикрепила запись с видео: «А у нас на Холмогорова, 83 грязи всё больше и больше из-за собственника павильона между 59 и 83 домом!!! Человек <...> отказывается убирать строительный мусор, и просто мусор за своих работников около своего павильона и на «своей парковке», которую он объявил не понятно на каком основании… Установлены столбы на территории, которая ему не принадлежит, имеет ли он на это право? Жильцы 59 и 83 домов мало того, что сейчас будут жить в грязи, которую собственник уже отказался убирать, ещё и среди машин огороженных забором. Также павильон и стоянка находятся под ЛЭП — это допустимо?! И почему администрация снова допускает такой бардак?!».

Спустя два дня администрация Ижевска рассказала в комментариях, что в отношении ответственного лица составили протокол об административном правонарушении за складирование мусора. «Материалы направлены на рассмотрение в Административную комиссию Октябрьского района для принятия решения о привлечении к административной ответственности», — сообщили в администрации.