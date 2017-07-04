СМИ: названы имена погибших в аварии в Татарстане жителей Удмуртии

Всего при столкновении пассажирского автобуса и «КамАЗа» скончалось 14 человек, четверо из которых дети.

Ижевск. Удмуртия. В СМИ появился список погибших при столкновении автобуса «Самара – Ижевск» и «КамАЗа» в Татарстане. Имена жертв опубликовал «Татар-Информ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Али Вейсович Алиев (Ижевск) – декан факультета «Математики и естественных наук» ИжГТУ.

Татьяна Николаевна Ведянская (Ижевск);

Алексей Семенович Ващев (Ижевск);

Ю. Бушмакина, 14 лет (Ижевск);

Людмила Александровна Мельникова (Самара);

Галимова Мария Раушатовна (Заинск);

Алла Вениаминовна Ермакова (Тольятти);

Галина Ивановна Шеховцова (Тольятти);

Венера Камиловна Сайранова (Менделеевск);

Сергей Дмитриевич Подгорный (Набережные Челны);

Нина Федоровна Подгорная (Набережные Челны).

Напомним, что в ночь на 2 июля на трассе в 9 км от Заинска (Татарстан) столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус, который ехал по маршруту Самара-Ижевск. Автобус загорелся, 28 человек пострадали и 14 получили смертельные травмы.

Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»). Кроме того, правоохранители задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», чей автобус попал в смертельную аварию.

Также в понедельник, 3 июля, врио главы республики Александр Бречалов сказал, что вопрос с выплатами и помощью семьям погибших будут решать индивидуально.