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      СМИ: названы имена погибших в аварии в Татарстане жителей Удмуртии

      12:00, 04 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      12:00, 04 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      228
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#авария\n#Удмуртия\n#автобус\n#происшествие\n#жертвы
      Фото: 16.mchs.gov.ru
      228
      0

      Всего при столкновении пассажирского автобуса и «КамАЗа» скончалось 14 человек, четверо из которых дети.

      Ижевск. Удмуртия. В СМИ появился список погибших при столкновении автобуса «Самара – Ижевск» и «КамАЗа» в Татарстане. Имена жертв опубликовал «Татар-Информ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

      Али Вейсович Алиев (Ижевск) – декан факультета «Математики и естественных наук» ИжГТУ.

      Татьяна Николаевна Ведянская (Ижевск);

      Алексей Семенович Ващев (Ижевск);

      Ю. Бушмакина, 14 лет (Ижевск);

      Людмила Александровна Мельникова (Самара);

      Галимова Мария Раушатовна (Заинск);

      Алла Вениаминовна Ермакова (Тольятти);

      Галина Ивановна Шеховцова (Тольятти);

      Венера Камиловна Сайранова (Менделеевск);

      Сергей Дмитриевич Подгорный (Набережные Челны);

      Нина Федоровна Подгорная (Набережные Челны).

      Напомним, что в ночь на 2 июля на трассе в 9 км от Заинска (Татарстан) столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус, который ехал по маршруту Самара-Ижевск. Автобус загорелся, 28 человек пострадали и 14 получили смертельные травмы.

      Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»). Кроме того, правоохранители задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», чей автобус попал в смертельную аварию.

      Также в понедельник, 3 июля, врио главы республики Александр Бречалов сказал, что вопрос с выплатами и помощью семьям погибших будут решать индивидуально

      12:00, 04 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      228
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#авария\n#Удмуртия\n#автобус\n#происшествие\n#жертвы

       

       

       

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