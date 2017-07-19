В руках у злоумышленника была граната без взрывчатого вещества и пневматический пистолет.

Ижевск. Задержанный в ижевском отделении «Сбербанка» мужчина требовал 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Росгвардии Удмуртии, в руках у злоумышленника были предметы похожие на гранату и пистолет.

По информации правоохранителей, сигнал на пульт охраны поступил из центра мониторинга техсредств охраны Удмуртского отделения Западно-Уральского Сбербанка. На место выехали две группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники обнаружили в зале банка мужчину, у которого в руках были предметы, похожие на гранату и пистолет, и потребовали положить их на пол», - говорится в сообщении.

Злоумышленник не выполнил требования гвардейцев, после чего его обезоружили приемом рукопашного боя. Применять оружие правоохранителям не пришлось.

В итоге сотрудники ОМОНа установили, что предметом, похожим на гранату, оказался корпус гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества. Задержанным оказался местный житель 1989 года рождения. у него изъяли пневматический пистолет «МР-654К».

По факту совершения разбойного нападения решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК России.