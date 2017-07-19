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      Врио главы Удмуртии заявил о преднамеренном банкротстве «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      Задержанный в ижевском отделении «Сбербанка» мужчина требовал 2 млн рублей

      09:26, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:26, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      810
      0
      #Ижевск\n#Сбербанк\n#полиция\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      810
      0

      В руках у злоумышленника была граната без взрывчатого вещества и пневматический пистолет.

      Ижевск. Задержанный в ижевском отделении «Сбербанка» мужчина требовал 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Росгвардии Удмуртии, в руках у злоумышленника были предметы похожие на гранату и пистолет.

      По информации правоохранителей, сигнал на пульт охраны поступил из центра мониторинга техсредств охраны Удмуртского отделения Западно-Уральского Сбербанка. На место выехали две группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

      «Прибыв на место происшествия, сотрудники обнаружили в зале банка мужчину, у которого в руках были предметы, похожие на гранату и пистолет, и потребовали положить их на пол», - говорится в сообщении.

      Злоумышленник не выполнил требования гвардейцев, после чего его обезоружили приемом рукопашного боя. Применять оружие правоохранителям не пришлось.

      В итоге сотрудники ОМОНа установили, что предметом, похожим на гранату, оказался корпус гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества. Задержанным оказался местный житель 1989 года рождения. у него изъяли пневматический пистолет «МР-654К».

      По факту совершения разбойного нападения решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК России.

      09:26, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      810
      0
      #Ижевск\n#Сбербанк\n#полиция\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

       

       

       

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