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      Неизвестные с ножом отобрали у разносившего пенсию почтальона в Глазове 100 тыс рублей

      15:54, 23 июня, 2017
      15:54, 23 июня, 2017
      239
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      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#грабеж\n#происшествие\n#ограбление
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      Хирургам пришлось зашивать рану на шее женщины.

      Глазов. Удмуртия. Неизвестные напали с ножом на женщину-почтальона в Глазове. Происшествие случилось в пятницу, 23 июня, сообщают «Аргументы в Ижевске» со ссылкой на заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» Елену Куртееву.

      Злоумышленники отобрали у пострадавшей 100 тыс рублей, которые она должна была выдать пенсионерам. Кроме того, женщина получила ножевое ранение шеи, которое позже зашивали хирурги. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с ситуацией.

      Пресс-служба «Почты России» в Удмуртии сообщает, что сотруднику была оказана медицинская помощь.

      «Необходимо отметить, что случившееся не отразилось на почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме», - говорится в сообщении организации. 

      По факту преступления ведутся следственные действия, устанавливается личность грабителей.

      15:54, 23 июня, 2017
      239
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#грабеж\n#происшествие\n#ограбление

       

       

       

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