Неизвестные с ножом отобрали у разносившего пенсию почтальона в Глазове 100 тыс рублей

Хирургам пришлось зашивать рану на шее женщины.

Глазов. Удмуртия. Неизвестные напали с ножом на женщину-почтальона в Глазове. Происшествие случилось в пятницу, 23 июня, сообщают «Аргументы в Ижевске» со ссылкой на заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» Елену Куртееву.

Злоумышленники отобрали у пострадавшей 100 тыс рублей, которые она должна была выдать пенсионерам. Кроме того, женщина получила ножевое ранение шеи, которое позже зашивали хирурги. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-служба «Почты России» в Удмуртии сообщает, что сотруднику была оказана медицинская помощь.

«Необходимо отметить, что случившееся не отразилось на почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме», - говорится в сообщении организации.

По факту преступления ведутся следственные действия, устанавливается личность грабителей.