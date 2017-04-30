Житель Балезино заплатит штраф за ложный донос об угоне авто

Мужчина попал на нем в ДТП и решил таким образом уйти от ответственности.

Ижевск. Житель Балезино заплатит штраф за ложный донос об угоне автомобиля. Как сообщает пресс-служба районного суда, мужчина попал на нем в ДТП и решил таким образом уйти от ответственности.

В ходе расследования полицейские установили, что в январе 2017 года обвиняемый управлял автомобилем «Лада Гранта», который принадлежал его родному брату.

Направляясь из Глазовв в Балезино водитель не справился с управлением, автомобиль занесло и выбросило на обочину, он перевернулся. После этого мужчина выбрался из «Гранты», оставив разбитый авто на месте ДТП, он отправился домой.

Дома супруге рассказал правду, однако, переживая из-за предстоящей ответственности, решил сообщить о краже автомобиля.

Утром по телефону житель Балезино сообщил о краже авто. При осмотре места происшествия мужчина умышленно показал правоохранителям место, где оставляет автомобиль на хранение, после чего написал заявление о привлечении к уголовной ответственности лица, причастного к угону «Гранты».

«В этот же день правоохранительными органами местонахождение автомобиля было установлено, а злоумышленник — изобличен во лжи», - говорится в сообщении.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.