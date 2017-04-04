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      В Сети опубликовали видео задержанного экс-главы Удмуртии Соловьева

      18:59, 04 апреля, 2017
      18:59, 04 апреля, 2017
      772
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#обвинение\n#взятка\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: L!fe
      772
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      Сегодня его доставили в Москву и предъявили обвинение.

      Москва. В сети опубликовали видео задержанного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Запись разместили на сайте L!fe.

      В руках Соловьев держит документы. Его сопровождают двое силовиков.

      Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин отправил Соловьева в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности назначили Александра Бречалова.

       

      Опубликовано видео задержанного экс-главы Удмуртии Соловьёва

      Его подозревают в получении взяток на более чем 140 млн рублей от подрядчиков строительства мостов. В распоряжении Лайфа оказались кадры с бывшим главой Удмуртии Александром Соловьёвым, которому ранее было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. СК РФ ходатайствует о его аресте.

      18:59, 04 апреля, 2017
      772
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#обвинение\n#взятка\n#задержание Александра Соловьева
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