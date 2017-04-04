В Сети опубликовали видео задержанного экс-главы Удмуртии Соловьева

Москва. В сети опубликовали видео задержанного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Запись разместили на сайте L!fe.

В руках Соловьев держит документы. Его сопровождают двое силовиков.

Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин отправил Соловьева в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности назначили Александра Бречалова.

Его подозревают в получении взяток на более чем 140 млн рублей от подрядчиков строительства мостов. В распоряжении Лайфа оказались кадры с бывшим главой Удмуртии Александром Соловьёвым, которому ранее было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. СК РФ ходатайствует о его аресте.