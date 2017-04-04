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      Уроженка Удмуртии погибла при теракте в Санкт-Петербурге

      15:27, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      15:27, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      821
      0
      #семья\n#Кез\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: vk.com (Ирина Медянцева)
      821
      0

      Создательница кукол Ирина Медянцева закрыла собой дочь.

      Санкт-Петербург. Уроженка Удмуртии 50-летняя Ирина Медянцева погибла при теракте в Санкт-Петербурге. Об этом в соцсетях сообщили родственники женщины.

      Ирина Медянцева – уроженка села Кулига Кезского района. В Санкт-Петербурге она прожила пять лет, была известной создательницей кукол.

      Во время теракта Ирина ехала в вагоне метро. Когда прогремел взрыв, женщина закрыла собой 28-летнюю дочь. Елена Медянцева попала в больницу.

      «Она (Иринаприм.ред) скончалась по дороге в больницу, дочь Лена после операции, слава богу, жива», - написали знакомые семьи в группе «Звезда. Газета Кезского района» в социальной сети «ВКонтакте».

      В понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». На станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы нашли неразорвавшееся взрывное устройство, которое позднее обезвредили.

      Возбуждено уголовное дело. Спецслужбы Киргизии подтвердили возможную причастность уроженца Киргизии к теракту.

      С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.

      15:27, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      821
      0
      #семья\n#Кез\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей
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