Уроженка Удмуртии погибла при теракте в Санкт-Петербурге

Создательница кукол Ирина Медянцева закрыла собой дочь.

Санкт-Петербург. Уроженка Удмуртии 50-летняя Ирина Медянцева погибла при теракте в Санкт-Петербурге. Об этом в соцсетях сообщили родственники женщины.

Ирина Медянцева – уроженка села Кулига Кезского района. В Санкт-Петербурге она прожила пять лет, была известной создательницей кукол.

Во время теракта Ирина ехала в вагоне метро. Когда прогремел взрыв, женщина закрыла собой 28-летнюю дочь. Елена Медянцева попала в больницу.

«Она (Ирина – прим.ред) скончалась по дороге в больницу, дочь Лена после операции, слава богу, жива», - написали знакомые семьи в группе «Звезда. Газета Кезского района» в социальной сети «ВКонтакте».

В понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». На станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы нашли неразорвавшееся взрывное устройство, которое позднее обезвредили.

Возбуждено уголовное дело. Спецслужбы Киргизии подтвердили возможную причастность уроженца Киргизии к теракту.

С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.