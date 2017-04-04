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      Спецслужбы Киргизии подтвердили возможную причастность гражданина страны к теракту в Петербурге

      11:30, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:30, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      144
      0
      #взрыв\n#метро\n#теракт\n#трагедия\n#Питер\n#гибель людей
      Фото: interfax.ru
      144
      0

      Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности республики.

      Санкт-Петербург. Спецслужбы Киргизии подтвердили, что вероятным исполнителем теракта в питерском метрополитене является уроженец Киргизии, гражданин России. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов, пишет «Интерфакс».

      «Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России», - заявил Сулайманов. Он отметил, что «киргизские спецслужбы контактируют со спецслужбами Российской Федерации по поводу случившегося в Санкт-Петербурге».

      В понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Госпитализировано более 50 человек, 11 погибли.

      С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.

      11:30, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      144
      0
      #взрыв\n#метро\n#теракт\n#трагедия\n#Питер\n#гибель людей
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