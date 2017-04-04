Спецслужбы Киргизии подтвердили возможную причастность гражданина страны к теракту в Петербурге

Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности республики.

Санкт-Петербург. Спецслужбы Киргизии подтвердили, что вероятным исполнителем теракта в питерском метрополитене является уроженец Киргизии, гражданин России. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов, пишет «Интерфакс».

«Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России», - заявил Сулайманов. Он отметил, что «киргизские спецслужбы контактируют со спецслужбами Российской Федерации по поводу случившегося в Санкт-Петербурге».

В понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Госпитализировано более 50 человек, 11 погибли.

С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.