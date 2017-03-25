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      Пожар произошел на территории церкви на улице Ворошилова в Ижевске

      18:11, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      18:11, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      1713
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
      Фото: facebook.com (Светлана Осколкова)
      1713
      0

      Пожарные потушили возгорание в помещении для строителей.

      Ижевск. Удмуртия. Пожар произошел на территории церкви «Вера, действующая любовью» на улице Ворошилова в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

      По предварительным данным, возгорание произошло в помещении для строителей, которое находится недалеко от самого здания церкви. В настоящее время пожарные уже потушили пламя.

      «Идет проливка», - отметили в пресс-службе.

      Алена Карпова

      Везёт че то мне на всякие горящие штуки(


      На участке улицы Ворошилова в связи с тушением пожара закрыли движение.

      18:11, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      1713
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
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