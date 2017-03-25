Пожар произошел на территории церкви на улице Ворошилова в Ижевске

Пожарные потушили возгорание в помещении для строителей.

Ижевск. Удмуртия. Пожар произошел на территории церкви «Вера, действующая любовью» на улице Ворошилова в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, возгорание произошло в помещении для строителей, которое находится недалеко от самого здания церкви. В настоящее время пожарные уже потушили пламя.

«Идет проливка», - отметили в пресс-службе.

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На участке улицы Ворошилова в связи с тушением пожара закрыли движение.