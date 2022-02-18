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Боевое крещение: российская армия применила по боевикам в Сирии обновленный ижевский дрон «Ланцет»

15:10, 18 февраля, 2022
Андрей Поносов
Боевое крещение: российская армия применила по боевикам в Сирии обновленный ижевский дрон «Ланцет»
15:10, 18 февраля, 2022
Андрей Поносов
169
0
#Ижевск\n#Сирия\n#террористы\n#беспилотник
Фото: zala-aero.com
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Модернизированный беспилотник отличается увеличенной массой боеприпаса.

Сирия. Первое боевое применение получил обновленный ижевский беспилотник «Ланцет». Ударный БПЛА был направлен российскими военными на позиции террористов в Сирии. Об этом сообщает канал RT со ссылкой на РИА «Новости».

Барражирующий боеприпас производства ижевской компании ZALA AERO прошел глубокую модернизацию. В обновленной версии дрон-камикадзе способен нести увеличенную боевую нагрузку, выросла продолжительность и радиус полета аппарата.

«В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии», — проинформировал РИА «Новости» источник в военно-дипломатическом корпусе, пишет RT.

В декабре 2021 года стало известно об успешном применении дронов «Ланцет» против известного сирийского террориста по кличке Снайпер Тоу.

15:10, 18 февраля, 2022
Андрей Поносов
169
0
#Ижевск\n#Сирия\n#террористы\n#беспилотник