Боевое крещение: российская армия применила по боевикам в Сирии обновленный ижевский дрон «Ланцет»

Сирия. Первое боевое применение получил обновленный ижевский беспилотник «Ланцет». Ударный БПЛА был направлен российскими военными на позиции террористов в Сирии. Об этом сообщает канал RT со ссылкой на РИА «Новости».

Барражирующий боеприпас производства ижевской компании ZALA AERO прошел глубокую модернизацию. В обновленной версии дрон-камикадзе способен нести увеличенную боевую нагрузку, выросла продолжительность и радиус полета аппарата.

«В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии», — проинформировал РИА «Новости» источник в военно-дипломатическом корпусе, пишет RT.

В декабре 2021 года стало известно об успешном применении дронов «Ланцет» против известного сирийского террориста по кличке Снайпер Тоу.