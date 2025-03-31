Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи I Республиканской клинической больницы борются за жизнь малыша, который появился на свет раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава УР.

Ребёнок родился в Перинатальном центре на 28 неделе беременности, его вес при рождении составлял всего 840 грамм. С первых секунд его жизни на помощь пришли врачи-неонатологи.

Однако из-за крайне низкой массы тела и незрелости дыхательной системы у младенца развилась гипоксия, которая привела к опаснейшему осложнению — внутрижелудочковому кровоизлиянию головного мозга.

«Помочь ребёнку могла нейрохирургическая операция. Нейрохирурги Муродбек Саидхонов и Дмитрий Хатомкин в экстренном порядке провели сложнейшую операцию — вентрикулоперитонеальное шунтирование, создав новые пути для оттока спинномозговой жидкости и предотвратив катастрофические последствия. Ранее малышу уже было выполнено дренирование мозговых желудочков — каждый этап лечения требовал ювелирной точности и бесстрашия», — рассказал главный врач I РКБ Валерий Ватулин.

Он подчеркнул, что сегодня за жизнь малыша сражается целая команда специалистов. Неонатологи, нейрохирурги, реаниматологи — все они делают невозможное, чтобы подарить ребёнку шанс на здоровое будущее.