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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сложную нейрохирургическую операцию провели врачи Удмуртии недоношенному ребёнку

16:35, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Сложную нейрохирургическую операцию провели врачи Удмуртии недоношенному ребёнку
16:35, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
176
0
#Ижевск\n#младенцы\n#1 РКБ
Источник фото: ИА "Сусанин"
176
0

За жизнь ребёнка сражается целая команда специалистов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи I Республиканской клинической больницы борются за жизнь малыша, который появился на свет раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава УР.

Ребёнок родился в Перинатальном центре на 28 неделе беременности, его вес при рождении составлял всего 840 грамм. С первых секунд его жизни на помощь пришли врачи-неонатологи.

Однако из-за крайне низкой массы тела и незрелости дыхательной системы у младенца развилась гипоксия, которая привела к опаснейшему осложнению — внутрижелудочковому кровоизлиянию головного мозга.

«Помочь ребёнку могла нейрохирургическая операция. Нейрохирурги Муродбек Саидхонов и Дмитрий Хатомкин в экстренном порядке провели сложнейшую операцию — вентрикулоперитонеальное шунтирование, создав новые пути для оттока спинномозговой жидкости и предотвратив катастрофические последствия. Ранее малышу уже было выполнено дренирование мозговых желудочков — каждый этап лечения требовал ювелирной точности и бесстрашия», — рассказал главный врач I РКБ Валерий Ватулин.

Он подчеркнул, что сегодня за жизнь малыша сражается целая команда специалистов. Неонатологи, нейрохирурги, реаниматологи — все они делают невозможное, чтобы подарить ребёнку шанс на здоровое будущее.

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16:35, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
176
0
#Ижевск\n#младенцы\n#1 РКБ