Жители Устиновского района Ижевска смогут бесплатно проверить своё здоровье

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска с 7 по 9 ноября будет работать передвижной медицинский комплекс, в котором горожане смогут пройти диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Медики ГКБ №5 будут принимать ижевчан на территории нового корпуса школы №8 по улице Берша, 38:

- 7 и 8 ноября — с 11:00 до 19:00;

- 9 ноября — с 10:00 до 18:00.

За день жители смогут пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления, забор крови на холестерин и глюкозу, обследование на ВИЧ-инфекцию, осмотр у гинеколога (для женщин), а также поставить прививку против гриппа.

Для прохождения медосмотра необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Рекомендуется не есть за 4 часа до сдачи крови. Люди старше 40 лет должны принести с собой кал для исключения онкопатологии толстого кишечника.