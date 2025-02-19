Удмуртия. Народный фронт Удмуртии, ссылаясь на данные регионального Минздрава, представил итоги проведения диспансеризации в республике. Из документа следует, что за 2024 год медосмотр прошли более полумиллиона жителей Родникового края, что составляет 100% от годового плана.

Ижевск выполнил план на 94,7%, Воткинск — на 85,8%, Глазов — на 98,3%, Сарапул — на 79,1%. Перевыполнен план лишь в Можге — 103,9%.

Народный фронт выяснил, чем остались недовольны жители Республики при прохождении диспансеризации. Больше всего жалоб поступило на нехватку специалистов в Уве и ижевской ГКБ №9. Кроме того, граждане попросили включить в перечень диспансеризации ФГС, УЗИ и КТ.