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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Удмуртии попросили включить в диспансеризацию новые виды исследований

16:25, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Удмуртии попросили включить в диспансеризацию новые виды исследований
16:25, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
302
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#диспансеризация
Источник фото: ИА «Сусанин»
302
0

В Можге план по диспансеризации перевыполнен. 

Удмуртия. Народный фронт Удмуртии, ссылаясь на данные регионального Минздрава, представил итоги проведения диспансеризации в республике. Из документа следует, что за 2024 год медосмотр прошли более полумиллиона жителей Родникового края, что составляет 100% от годового плана. 

Ижевск выполнил план на 94,7%, Воткинск — на 85,8%, Глазов — на 98,3%, Сарапул — на 79,1%. Перевыполнен план лишь в Можге — 103,9%. 

Народный фронт выяснил, чем остались недовольны жители Республики при прохождении диспансеризации. Больше всего жалоб поступило на нехватку специалистов в Уве и ижевской ГКБ №9. Кроме того, граждане попросили включить в перечень диспансеризации ФГС, УЗИ и КТ.

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16:25, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
302
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#диспансеризация