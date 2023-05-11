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Птичий грипп пришёл в Кезский район Удмуртии

18:05, 11 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Птичий грипп пришёл в Кезский район Удмуртии
18:05, 11 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Кез\n#Удмуртия\n#птичий грипп
Фото: unspash.com (Peter F. Wolf)
188
0

Очаг обнаружили в микрорайоне «Больничный городок».

Кез. Удмуртия. В Кезу выявили очаг высокопатогенного гриппа птиц. Как сообщил в соцсетях глава Кезского района Иван Богданов, диагноз подтвердился у чаек, обнаруженных в районе очистных сооружений сточных вод в микрорайоне «Больничный городок».

«Администрация района совместно с ветеринарной службой примет все необходимые меры безопасности. В том числе пройдет подомовой обход частных домовладений для точного учёта всей домашней птицы», — написал глава муниципалитета.

Он посоветовал жителям по возникающим вопросам обращаться в Кезскую участковую ветеринарную лечебницу по телефону 8 (34141) 75-162, 8-951-195-36-06 или на горячую линию Главного управления ветеринарии УР 8 800 222 17 16 (круглосуточно).

Напомним, первый очаг гриппа птиц обнаружили в Глазове. За ним «пал» Ижевск. Мёртвую чайку нашли в Красногорском районе, но там пока нет подтверждения — от чего птица скончалась.

18:05, 11 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Кез\n#Удмуртия\n#птичий грипп