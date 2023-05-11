Мертвую чайку обнаружили в Красногорском районе

Красногорское. Удмуртия. Погибшую чайку нашли в Красногорском районе. Мертвую птицу обнаружили 9 мая на пруду в деревне Большой Селег. Эту информацию «Сусанину» подтвердил глава района Дмитрий Клабуков.

«Действительно, такой факт зафиксирован. Биоматериал отправили на исследование на птичий грипп, пока ждем результатов. В свою очередь мы провели заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, отработали все необходимые в таких случаях действия. Если заболевание подтвердится, мы готовы к проведению ограничительных мероприятий», – прокомментировал глава Красногорского района.

Напомним, ранее мертвых чаек нашли в Глазове и Ижевске. У пернатых подтвердилось наличие вируса птичьего гриппа. В очагах вспышки заболевания проводятся карантинные мероприятия. В Главном управлении ветеринарии Удмуртии назвали ситуацию по гриппу птиц в республике напряженной.