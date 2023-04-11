На Ижевском радиозаводе разрабатывают прибор в помощь гастроэнтерологам

Ижевск. Удмуртия. Прибор в помощь гастроэнтерологам разрабатывают инженеры Ижевского радиозавода. Об этом сообщил в своём ТГ-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В партнёрстве с учёными химического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московского университета имени И. М. Сеченова наши специалисты создают анализатор водорода в выдыхаемом человеком воздухе», — написал руководитель региона.

Он сообщил, что устройство позволяет выявить ряд проблем с ЖКТ, в том числе — непереносимость лактозы. В России аналогов подобных приборов нет, до этого гастроэнтерологи работали только на импортной технике.

Макеты — портативный прибор для дома и стационарный для учреждений здравоохранения — уже готовы. Сейчас проходят испытания в лаборатории МГУ. После аппараты отправятся на клинические испытания в Сеченовский университет.

Параллельно ИРЗ ведёт работу по получению нужных сертификатов и разрабатывает программное устройство и мобильное приложение для приборов.