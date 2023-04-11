Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

На Ижевском радиозаводе разрабатывают прибор в помощь гастроэнтерологам

15:20, 11 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
На Ижевском радиозаводе разрабатывают прибор в помощь гастроэнтерологам
15:20, 11 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
80
0
#Удмуртия\n#Ижевский радиозавод\n#медицина
Фото: unsplash.com (Frank Flores)
80
0

Проектируемый анализатор водорода не имеет аналогов в России.

Ижевск. Удмуртия. Прибор в помощь гастроэнтерологам разрабатывают инженеры Ижевского радиозавода. Об этом сообщил в своём ТГ-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В партнёрстве с учёными химического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московского университета имени И. М. Сеченова наши специалисты создают анализатор водорода в выдыхаемом человеком воздухе», — написал руководитель региона.

Он сообщил, что устройство позволяет выявить ряд проблем с ЖКТ, в том числе — непереносимость лактозы. В России аналогов подобных приборов нет, до этого гастроэнтерологи работали только на импортной технике.

Макеты — портативный прибор для дома и стационарный для учреждений здравоохранения — уже готовы. Сейчас проходят испытания в лаборатории МГУ. После аппараты отправятся на клинические испытания в Сеченовский университет.  

Параллельно ИРЗ ведёт работу по получению нужных сертификатов и разрабатывает программное устройство и мобильное приложение для приборов.

15:20, 11 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
80
0
#Удмуртия\n#Ижевский радиозавод\n#медицина