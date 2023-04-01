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Марию Ступникову назначили исполняющим обязанности главврача Сарапульской районной больницы

10:00, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Марию Ступникову назначили исполняющим обязанности главврача Сарапульской районной больницы
10:00, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#здоровье\n#больницы\n#врачи
Фото: t.me/elvira_pinchuk
104
0

В новую должность она вступила 31 марта.

Сарапул. Удмуртия. Исполнять обязанности главврача Сарапульской районной больницы стала Мария Ступникова. Об этом рассказала вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

С 2015 года она работает в медучреждении заместителем главврача, а 31 марта вступила в новую должность.

В начале профессионального пути Мария Викторовна работала фельдшером на Сарапульской станции скорой помощи. После этого стала работать врачом-терапевтом в Сарапульской городской больнице №1, а в 2013 году перешла на работу в районную. 

Отмечается, что врач постоянно повышает свою квалификацию, активно выезжает в районы, принимает беременных, а также пропагандирует здоровый образ жизни. Эльвира Пинчук заявила, что Мария Ступникова отличается высоким чувством ответственности, а также надежностью и целеустремленностью. 

10:00, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#здоровье\n#больницы\n#врачи