Филиал поликлиники Воткинской районной больницы в микрорайоне «Первый посёлок» может покинуть старое здание

Воткинск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии опровергли слухи о закрытии филиала поликлиники Воткинской районной больницы в микрорайоне «Первый посёлок» Воткинска. Об этом сообщили «Сусанину» в министерстве.

Речь идёт об одном из филиалов поликлиники Воткинской районной больницы, находящемся на улице Шевцова, 1. Здание, в котором размещается учреждение, пребывает в плачевном состоянии.

«Руководством больницы прорабатывается вопрос о перемещении филиала поликлиники на другие площади в этом же микрорайоне. Само подразделение закрывать не планируется, оно продолжит работать», — рассказали в Минздраве.

На апрель 2023 года намечено открытие нового основного корпуса Воткинской районной больницы на улице 1 мая. Четырёхэтажная поликлиника рассчитана на посещение 630 пациентов в сутки. Кроме терапевтических кабинетов в здании появятся диагностические и лабораторные службы, а также узкие специалисты.