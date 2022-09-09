Новое оборудование для обследования желудка поступило в Кизнерскую районную больницу

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерскую районную больницу поступил новый фиброгастроскоп. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аппарат пришел на смену старому оборудованию, износ которого составлял 100%. Фиброгастроскоп состоит из гибкого гастроскопа и биопсийных щипцов для гибкой эндоскопии. Оборудование имеет камеру высокого разрешения с углом обзора 180 градусов и рабочую часть с толщиной всего 8 мм. Все это поможет увеличить диагностическую возможность гастроскопа.

На новом аппарате врачи смогут проводить не менее 45 исследований в месяц и более 500 в год.