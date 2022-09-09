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Новое оборудование для обследования желудка поступило в Кизнерскую районную больницу

16:50, 09 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Новое оборудование для обследования желудка поступило в Кизнерскую районную больницу
16:50, 09 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Кизнер\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#больница\n#оборудование
Фото: vk.com(Эльвира Пинчук)
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0

Износ старого аппарата составлял 100%.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерскую районную больницу поступил новый фиброгастроскоп. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Аппарат пришел на смену старому оборудованию, износ которого составлял 100%. Фиброгастроскоп состоит из гибкого гастроскопа и биопсийных щипцов для гибкой эндоскопии. Оборудование имеет камеру высокого разрешения с углом обзора 180 градусов и рабочую часть с толщиной всего 8 мм. Все это поможет увеличить диагностическую возможность гастроскопа. 

На новом аппарате врачи смогут проводить не менее 45 исследований в месяц и более 500 в год.

16:50, 09 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
66
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#больница\n#оборудование