В Удмуртии за сутки коронавирус обнаружили у 665 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии фиксируется новый подъем заболеваемости коронавирусом. За последние сутки диагноз поставили 665 жителям региона, это на 214 случаев заражения больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В числе зараженных 93 ребенка в возрасте до 14 лет. Летальных случаев среди больных коронавирусом нет.

На утро 27 августа в ковид-центры госпитализировано 47 человек, всего в специализированных стационарах проходят лечение 159 пациентов, 8 из них находятся в тяжелом состоянии, 1 больной подключен к ИВЛ.

Амбулаторную помощь с подтвержденным ковидом получают 3 388 жителей региона. 502 человека выздоровели, их выписали.

Всего с начала прививочной кампании завершенный курс вакцины получили 561 160 человек. 207 055 граждан привились повторно.