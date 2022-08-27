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В Удмуртии за сутки коронавирус обнаружили у 665 человек

09:19, 27 августа, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии за сутки коронавирус обнаружили у 665 человек
09:19, 27 августа, 2022
Андрей Поносов
299
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация
Фото: ru.freepik.com
299
0

Это на 214 случаев заражения больше, чем днем ранее.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии фиксируется новый подъем заболеваемости коронавирусом. За последние сутки диагноз поставили 665 жителям региона, это на 214 случаев заражения больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В числе зараженных 93 ребенка в возрасте до 14 лет. Летальных случаев среди больных коронавирусом нет.

На утро 27 августа в ковид-центры госпитализировано 47 человек, всего в специализированных стационарах проходят лечение 159 пациентов, 8 из них находятся в тяжелом состоянии, 1 больной подключен к ИВЛ.

Амбулаторную помощь с подтвержденным ковидом получают 3 388 жителей региона. 502 человека выздоровели, их выписали.

Всего с начала прививочной кампании завершенный курс вакцины получили 561 160 человек. 207 055 граждан привились повторно.

09:19, 27 августа, 2022
Андрей Поносов
299
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация