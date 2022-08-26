Коронавирус подтвердился еще у 451 жителя Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки провели 4 881 тест на коронавирус, из которых 451 дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики в соцсети «ВКонтакте».

В числе новых заболевших 85 жителей старше 65 лет.

Отметим, что в поликлиниках наблюдаются свыше 3 тыс. человек. За сутки в ковид-стационары госпитализировали 22 пациента. В ковидариях 145 человек остаются в состоянии средней степени тяжести, 8 — в тяжелом, из них один подключен к ИВЛ.

За сутки стало известно об одном летальном случае — скончалась 73-летняя женщина.

Выздоровели 410 пациентов.