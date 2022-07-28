Более 2000 человек пострадали в Удмуртии от укусов животных

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское управление Роспотребнадзора подвело итоги ситуации по бешенству в республике за первое полугодие 2022 года. Как сообщила пресс-служба ведомства, за последние годы в регионе наблюдается тенденция к снижению лиц, обратившихся в медорганизации по поводу укусов животными.

За шесть месяцев 2022 года от укусов животных пострадало 2 066 человек. Из числа обратившихся 29% составили дети до 14 лет.

Показатель обращаемости в медицинские организации по поводу укусов животными составил 138,3 на 100 тысяч населения, что на уровне аналогичного периода 2021 года.

Больше всего пострадали от укусов животных жители в Красногорском, Камбарском, Каракулинском, Кизнерском, Юкаменском, Глазовском, Вавожском, Воткинском, Селтинском, Завьяловском, Увинском, Алнашском, Сарапульском и Можгинском районах, а также в Воткинске и Можге.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное назначение курса лечебно-профилактической иммунизации. За минувшее полугодие получили курс иммунизации 1 828 человек, отказались от проведения прививок 65 жителей республики, 149 человек самовольно прекратили курс вакцинации.

В Удмуртии зарегистрировали четыре случая бешенства среди животных. По одному случаю в Граховском и Киясовском районах и два случая в Сарапульском районе. Всем пострадавшим назначили полный курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства.