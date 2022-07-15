В ижевском микрорайоне «Столичный» может открыться филиал ГКБ №7

Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне «Столичный», где проблемным остаётся вопрос доступности медицинского обслуживания, рассматриваются вариант размещения филиала городской клинической больницы №7. В четверг, 14 июля, глава Удмуртии Александр Бречалов вместе с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым посетил микрорайон и ознакомился с возможностями размещения здесь филиала лечебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В «Столичном» имеется нежилое помещение площадью 3 307 кв. метров, находящееся в собственности министерства обороны России. Чтобы его выкупить, требуется 113 млн рублей, ещё 400 млн рублей требуется на проведение ремонта и оснащение оборудованием.

По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Елены Сычевой, для полноценного оказания медицинской помощи населению микрорайона, с учётом роста его численности, необходимо будет открыть еще не менее 20 врачебных участков. Их можно разместить в этом здании.

«Я лично еще раз обращусь к председателю правительства России, к министру обороны, чтобы пересмотреть стоимость здания. Минздраву поручаю разработать проект, кроме того, посмотреть другие возможности для размещения поликлиники на первых этажах еще строящихся объектов», — заявил Александр Бречалов.