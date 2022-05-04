За последние сутки в Удмуртии с коронавирусом госпитализирован 21 человек

Ижевск. Удмуртия. Более 2,9 тыс. жителей Удмуртии остаются на лечении от коронавируса, за истекшие сутки зафиксировано 30 новых фактов заражения, 21 пациент направлен на госпитализацию. Летальных случаев не произошло. Такие данные на утро 4 мая приводит пресс-служба Минздрава республики.

Амбулаторную помощь получают 2 763 жителя региона, они переносят болезнь в легкой форме. 151 пациент находится в ковид-центрах в состоянии средней тяжести, 24 - в тяжелом, из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ.

45 человек успешно справились с недугом, их выписали.

Общий охват вакцинацией от ковида на 4 мая в Удмуртии составил 697 386 человек, 147 681 гражданин привился повторно.