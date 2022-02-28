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В Удмуртии с 1 марта возобновляется оказание плановой медпомощи

13:25, 28 февраля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии с 1 марта возобновляется оказание плановой медпомощи
13:25, 28 февраля, 2022
Юрий Абашев
431
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: twenty20.com
431
0

Число амбулаторных ковид-пациентов снизилось в два раза.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 марта медучреждения возвратятся к оказанию плановой помощи. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Помимо этого, в республике возобновится обычная и углублённая диспансеризация. Также вновь запускается проведение профилактических осмотров.

Отказ от проведения данных мероприятий был обусловлен ростом числа заболевших ковидом и ОРВИ в Удмуртии.

«Сегодня мы видим спад «волны» заболеваемости. Число амбулаторных пациентов снизилось почти в 2 раза: с пиковых значений в 40 тысяч до 24 тыс. человек. В 2 раза – с 3000 до 1500 – сократилось количество ежедневно выявляемых случаев», — подчеркнул Бречалов.

Напомним, что плановый приём и диспансеризацию в Удмуртии приостановили 2 февраля 2022 года.

13:25, 28 февраля, 2022
Юрий Абашев
431
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение