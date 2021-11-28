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В Удмуртии зафиксировано 294 новых случая коронавирусной инфекции

09:36, 28 ноября, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии зафиксировано 294 новых случая коронавирусной инфекции
09:36, 28 ноября, 2021
Андрей Поносов
323
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация
Фото: pixabay
323
0

С подтвержденным ковидом скончались 6 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировано 294 новых фактов заражения коронавирусом. Среди зараженных 41 ребенок и 59 граждан в возрасте от 65 лет, сообщает республиканский оперативный штаб.

Наибольшая распространенность вируса наблюдается в Ижевске, за последние сутки здесь заболели 175 жителей. 17 новых случаев заражения зафиксировано в Воткинске, по 16 – в Сарапуле и Камбарском районе, 12 – в Якшур-Бодьинском районе. По 8 случаев ковида выявлено в Малопургинском и Увинском районах, а также в Можге.

Среди больных коронавирусом произошло 6 летальных случаев, скончалась одна женщина и пять мужчин в возрасте от 58 лет до 81 года.

В больницах Удмуртии врачи борются за жизнь 224 пациентов с ковидом, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего по данным на 28 ноября лечение от коронавируса проходят более 9 тыс. жителей республики.

Вакцинацию прошли 628 117 человек, из них 431 393 получили полный курс прививок. 109 776 жителям поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

09:36, 28 ноября, 2021
Андрей Поносов
323
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация
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