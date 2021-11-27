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Коронавирус в Удмуртии подтвердился ещё у 300 человек

09:17, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Коронавирус в Удмуртии подтвердился ещё у 300 человек
09:17, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
939
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#вакцинация
Фото: unsplash.com
939
0

В числе заболевших — 38 детей.

Ижевск. Удмуртия. Суточная заболеваемость коронавирусом в Удмуртии оказалась на уровне начала октября — 300 случаев. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Лидером по заражениям является столица Удмуртии Ижевск — 128 человек, следом идёт Игринский район — 30, затем Воткинск — 25. В Красногорском районе и Можге за сутки заболели по 14 человек. В Увинском районе — 13, в Каракулинском и Завьяловском — по 8, в Сарапуле и Можгинском районе — по 7 человек. В Глазове и Селтинском районе — по 6 заболевших. В Дебёсском районе — 5. В Кизнерском, Воткинском и Балезинском — по 4. В Вавожском, Кезском и Юкаменском районах выявили по 3 случая. В Малопургинском, Шарканском и Алнашском — по 2. По одному жителю заболели в Киясовском и Сюмсинском районах. 

В числе заболевших — 38 детей и 49 человек старше 65 лет. 

За сутки выздоровели 273 человека, 10 скончались – 6 женщин и 4 мужчин. Женщинам было от 74 до 92 лет, а мужчинам — 35-79 лет.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 226 человек. 

Кроме того, вакцинацию прошли 628 117 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 431 393. При этом 109 776 человек привились «Спутником Лайт».

09:17, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
939
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#вакцинация
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