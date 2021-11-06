Удмуртия получила еще более 37 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В регионе создан запас разных вакцин в количестве более 130 тыс. доз.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила новая партия вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

37 800 доз препарата будут распределены по всем поликлиникам Удмуртии. В настоящее время в регионе, с учетом этой партии, создан запас вакцин от коронавируса — 131 461 доза.

За все время с начала прививочной кампании в Удмуртию было завезено 683 217 доз вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Каждый день около 9-10 тыс. жителей региона ставят прививку от коронавируса. Чтобы достигнуть коллективного иммунитета в Удмуртии должно быть привито около 925 тыс. человек.

Вакцинацию не могут пройти люди с острыми аллергическими реакциями в анамнезе, обострением хронических заболеваний, острыми инфекционными заболеваниями и перенесенным менее 6 месяцев назад ковидом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Удмуртии закончились запасы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».