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Филиал городской поликлиники №2 Ижевска на улице Орджоникидзе пока остаётся закрытым

18:05, 28 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Филиал городской поликлиники №2 Ижевска на улице Орджоникидзе пока остаётся закрытым
18:05, 28 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Ижевск\n#поликлиника
Фото: "Яндекс Карты"
27
0

Оно пострадало при пожаре в соседнем здании.

Ижевск. Удмуртия. Филиал городской поликлиники №2 Ижевска на улице Орджоникидзе, 2г пока не восстановил работу. Как сообщается на странице медучреждения в соцсетях, специалисты продолжают трудиться в основном здании на улице Ракетной, 32а.

Приём пациентов, записанных на рентгеновские снимки, осуществляется в рентгеновском кабинете детской поликлиники №8 на улице 40 лет Победы, 70а с 12:00 до 14:30.

Филиалу пришлось закрыться 17 февраля. Как пояснили «Сусанину» в пресс-службе Минздрава Удмуртии, это связано с произошедшим по соседству крупным пожаром. Здание, в котором располагается филиал поликлиники пострадало в результате проливки. Остаётся ждать пока всё просохнет.

18:05, 28 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Ижевск\n#поликлиника