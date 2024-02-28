Филиал городской поликлиники №2 Ижевска на улице Орджоникидзе пока остаётся закрытым

Ижевск. Удмуртия. Филиал городской поликлиники №2 Ижевска на улице Орджоникидзе, 2г пока не восстановил работу. Как сообщается на странице медучреждения в соцсетях, специалисты продолжают трудиться в основном здании на улице Ракетной, 32а.

Приём пациентов, записанных на рентгеновские снимки, осуществляется в рентгеновском кабинете детской поликлиники №8 на улице 40 лет Победы, 70а с 12:00 до 14:30.

Филиалу пришлось закрыться 17 февраля. Как пояснили «Сусанину» в пресс-службе Минздрава Удмуртии, это связано с произошедшим по соседству крупным пожаром. Здание, в котором располагается филиал поликлиники пострадало в результате проливки. Остаётся ждать пока всё просохнет.