Коллективный иммунитет к коронавирусу в Удмуртии составляет 36%

Количество вакцинированных жителей Удмуртии теперь можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф

Ижевск. Удмуртия. На сайте стопкоронавирус.рф появился счетчик вакцинации в Удмуртии и других регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на «Российскую газету».

Каждый желающий может узнать о количестве привившихся от коронавируса и о достижении коллективного иммунитета. Есть возможность посмотреть тепловую карту по эпидемиологической ситуации.

Сведения по прививкам от ковида подробно изложены в двух графах: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация».

Информация будет обновляться каждые 7 дней, исходя из средненедельных показателей по заболеваемости в субъектах России и данных по вакцинации.

В настоящее время в Удмуртии 91-150 случаев заболевания на 100 тыс. населения за 7 суток. Коллективный иммунитет в регионе составляет 36%.

Сведения по вакцинации портал получает от регионов через информационную систему Минздрава России. Все данные проходят через координационный центр правительства России и уже потом попадают на сайт. На интерактивной карте портала можно выбрать любой регион и увидеть информацию о заболеваемости, вакцинации и действующих ограничениях.

По данным регионального оперштаба на 15 октября 2021 года вакцинацию прошли 443 098 жителей Удмуртии, из них 335 705 людям поставили второй компонент.