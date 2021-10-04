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Горячую линию по ОРВИ и гриппу запустили в Удмуртии

12:00, 04 октября, 2021
Андрей Бирюков
Горячую линию по ОРВИ и гриппу запустили в Удмуртии
12:00, 04 октября, 2021
Андрей Бирюков
513
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#ОРВИ
Фото: unsplash.com
513
0

Она работает в будни с 09:00 до 16:00.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начала работу горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.  

Телефонная консультация поможет населению выяснить подробности о вакцинации, порядке подготовки, совмещению прививки от гриппа с другими. Родителям расскажут, как обезопасить детей от простуды и иных инфекций, помогут разобраться с правилами масочного режима и иных мерах профилактики. 

В группе риска по ОРВИ и гриппу находятся пожилые, дети, беременные, лица с хроническими заболеваниями вроде сердечно-сосудистых, астмы и диабета, а также те, у кого слабый иммунитет. 

Связаться со специалистами Роспотребнадзора можно по телефону Единого консультационного центра: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).  

Горячая линия по Удмуртии работает в будни с 09:00 до 16:00 по телефонам:

В Ижевске: 8 (3412) 22-23-07. 

В Воткинске: 8 (341-45) 5-18-34.

В Глазове: 8 (341-41) 2-79-62. 

В Можге: 8 (341-39) 3-25-75. 

В Сарапуле: 8 (341-47) 4-03-96. 

В Игре: 8 (341-34) 4-17-75. 

В Уве: 8 (341-30) 5-12-96.

12:00, 04 октября, 2021
Андрей Бирюков
513
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#ОРВИ
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