Горячую линию по ОРВИ и гриппу запустили в Удмуртии

Она работает в будни с 09:00 до 16:00.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начала работу горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Телефонная консультация поможет населению выяснить подробности о вакцинации, порядке подготовки, совмещению прививки от гриппа с другими. Родителям расскажут, как обезопасить детей от простуды и иных инфекций, помогут разобраться с правилами масочного режима и иных мерах профилактики.

В группе риска по ОРВИ и гриппу находятся пожилые, дети, беременные, лица с хроническими заболеваниями вроде сердечно-сосудистых, астмы и диабета, а также те, у кого слабый иммунитет.

Связаться со специалистами Роспотребнадзора можно по телефону Единого консультационного центра: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Горячая линия по Удмуртии работает в будни с 09:00 до 16:00 по телефонам:

В Ижевске: 8 (3412) 22-23-07.

В Воткинске: 8 (341-45) 5-18-34.

В Глазове: 8 (341-41) 2-79-62.

В Можге: 8 (341-39) 3-25-75.

В Сарапуле: 8 (341-47) 4-03-96.

В Игре: 8 (341-34) 4-17-75.

В Уве: 8 (341-30) 5-12-96.