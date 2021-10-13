Санитарная авиация Удмуртии возобновила полёты после аварийной посадки

Подрядчик предоставил новый вертолёт, которым управляют два опытных пилота.

Ижевск. Удмуртия. Санитарная авиация возобновила полёты в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Компанию-подрядчика менять не стали, ею так и остались «Русские вертолётные системы». Для полётов был предоставлен другой вертолёт «Ансат» 2019 года. За его штурвалом находятся опытные пилоты, их лётный стаж превышает 20 лет. Вместе с ними на борту находятся бригады врачей из Республиканского центра экстренной медицинской помощи, расположенного на базе РКБ №1 в Ижевске.

Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Стрижнев, 90% пациентов санавиации — это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями мозгового обращения. Он отмечает, что в таких случаях жизнь человека может оборваться в любую минуту.

Также сообщается, что с начала сентября воздушные санитары осуществили пятнадцать вылетов. В тринадцати случаях проводилась транспортировка пациентов для их дальнейшего лечения в республиканских медицинских центрах.

Напомним, о создании санитарной авиации в Удмуртии стало известно в декабре 2018 года. Республике выделили 2,1 млрд рублей на обустройство 20 вертолётных площадок. Санавиация начала свои полёты в июле 2019 года. В августе 2021 года с подрядчиком — авиакомпанией «СКОЛ» расторгли контракт, полёты приостановили до осени. С 1 сентября полёты начала выполнять компания «Русские вертолётные системы».

23 сентября воздушное судно совершило аварийную посадку на крышу хозяйственной постройки Первой республиканской клинической больницы в Ижевске. На борту находились пилот с тремя пассажирами, которые не получили серьёзных травм. В тот момент на вертолёте из Можги перевозили 51-летнего пациента с острым коронарным синдромом: он не пострадал и спустился по лестнице сам. После его успешно прооперировали.

По факту аварийной посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). В «Русских вертолётных системах» сообщили, что пилот временно отстранён от полётов, расследование по инциденту продолжается.