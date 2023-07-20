За четыре года работы санавиация Удмуртии провела 713 эвакуаций пациентов

Ижевск. Удмуртия. 19 июля исполнилось четыре года с момента начала работы санавиации Удмуртии. Собственного санитарного транспорта в республике не было с 1996 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Возобновить полёты санавиации в Удмуртии получилось благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным. С 19 июля 2019 года и по сегодняшний день медицинский вертолёт поднимался в воздух 764 раза. Эвакуация пациентов проводилась в 713 случаях.

Более 50 раз медики вылетали для проведения экстренных операций и консультаций на месте. Точками назначения были как районы Удмуртии, так и другие города страны. Вертолёт санавиации транспортировал пациентов в федеральные медицинские центры в Перми, Нижнем Новгороде и Москве.

«Сейчас мы чаще всего используем санитарный вертолет для перевозки пациентов, которым необходима срочная специализированная помощь – с кровотечениями, инсультами и инфарктами, пациентов после ДТП. Чем быстрее такой пациент будет доставлен в республиканскую специализированную клинику, тем выше шансы на благополучный исход заболевания. Например, если из Глазова на машине мы эвакуируем пациентов за 3 часа, на вертолете это время сокращается до 50 минут», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Республиканского центра экстренной медицинской помощи Лев Фирулев.

С начала текущего года вертолёт совершил уже 116 рейсов. Было эвакуировано 12 детей, в том числе ребёнок до года.

За четыре года работы санавиации самому пожилому пациенту было 92 года, самому младшему — менее суток. У младенца выявили сложный порок сердца и ему требовалась срочная операция. Малыша в сопровождении реаниматологов доставили в Пермь.